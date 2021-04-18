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Футбол

Вест Хэм нацелился на звезду Селтика

отАндрей Огородник

Апр 18, 2021 , ,
Одсонн Эдуар

Лондонский «Вест Хэм», который впервые за долгие годы борется за место в Лиге Чемпионов, уже начал поиски вариантов для усиления состава в случае попадания в самый престижный турнир Европы.

По информации Football Insider приоритетным вариантом для «молотобойцев» является нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар. Клуб уже контактировал по возможному трансферу игрока и вероятность сделки оценивается очень высоко.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету воспитанника 16 голов и пять результативных передач в 26 матчах чемпионата Шотландии. Всего за время выступлений в Шотландии он забил 81 гол и сделал 37 результативных передач.

от Андрей Огородник

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