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Футбол

Жажа заявил о желании вернуться в Металлист

отАндрей Огородник

Апр 18, 2021 , ,
Жажа Коэльо

Любимец болельщиков харьковского «Металлиста» Жажа Коэльо не исключает варианта возвращения в чемпионат Украины.

Бразильский нападающий, который феерил в клубе в конце нулевых годов, сейчас находиться без команды и готов ответить согласием, в случае получения приглашения от своего бывшего клуба.

Наслышан, что в Харькове Ярославский собирается воскресить «Металлист». У меня есть непреодолимое желание завершить карьеру в клубе, где был идолом. Я сохранил прекрасные отношения с руководством, жду, что мне, может быть, предложат контракт. Я бы очень хотел завершить карьеру в клубе, где ко мне с такой любовью и теплотой относились болельщики», – сказал Жажа.

Отметим, последнее время 35-летний нападающий играл в чемпионате Тайваня, где демонстрировал фантастическую результативность: 51 гол и 17 результативных передач в 68 матчах.

от Андрей Огородник

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