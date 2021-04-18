Жажа заявил о желании вернуться в Металлист

Любимец болельщиков харьковского «Металлиста» Жажа Коэльо не исключает варианта возвращения в чемпионат Украины.

Бразильский нападающий, который феерил в клубе в конце нулевых годов, сейчас находиться без команды и готов ответить согласием, в случае получения приглашения от своего бывшего клуба.

Наслышан, что в Харькове Ярославский собирается воскресить «Металлист». У меня есть непреодолимое желание завершить карьеру в клубе, где был идолом. Я сохранил прекрасные отношения с руководством, жду, что мне, может быть, предложат контракт. Я бы очень хотел завершить карьеру в клубе, где ко мне с такой любовью и теплотой относились болельщики», – сказал Жажа.

Отметим, последнее время 35-летний нападающий играл в чемпионате Тайваня, где демонстрировал фантастическую результативность: 51 гол и 17 результативных передач в 68 матчах.