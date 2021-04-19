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Футбол

Андрей Коробенко перешел в Ингулец

отАндрей Огородник

Апр 19, 2021 , ,
Андрей Коробенко

Воспитанник донецкого «Шахтера» Андрей Коробенко определился с новым местом работы.

Молодой полузащитник, который последние полгода был без команды, продолжит карьеру в составе «Ингульца». Вчера 23-летний футболист дебютировал в основном составе петровского клуба, выйдя на замену. Примечательно, что дебют состоялся в поединке против экс-команды игрока — «Руха».

Напомним, Андрей Коробенко успел поиграть в составе «Шахтера», «Мариуполя» и «Руха», правда, львовский клуб он покинул ещё в сентябре, с тех пор являлся свободным агентом.

от Андрей Огородник

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