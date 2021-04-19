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Футбол

Малиновский: Осталось 7 финалов

отСергей Сумской

Апр 19, 2021 ,

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский после победы в игре против туринского «Ювентуса» (1:0) в рамках 31-го туре серии А заявил, что все рады после этой победы.

«Ну а мне вдвойне приятно забить такой команде, принести 3 очка для команды – они очень важны, потому что продолжаем борьбу за Лигу чемпионов. В этом году очень насыщенный сезон, в котором много команд претендуют на место в Лиге чемпионов.

У нас осталось 7 финалов, в которых мы должны взять максимально очков и постараться попасть в Лигу чемпионов», – сказал Малиновский в интервью «Футбол NEWS».

Напомним, на данный момент «Аталанта» занимает 3-ю строчку в серии А.

от Сергей Сумской

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