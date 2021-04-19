EURO.com.ua

Футбол

Мирча Луческу рассказал о своем будущем в Динамо

отАндрей Огородник

Апр 19, 2021 , ,
Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу несмотря на солидный возраст не спешит завершать карьеру тренера.

Вернувшись в Украину, в первом же своем сезоне румынский специалист близок к тому, чтобы выиграть чемпионат Премьер лиги и национальный кубок. Несмотря на то, что за свою карьеру он имеет десятки выигранных титулов, желание побеждать в тренера не пропало.

Вы не собираетесь заканчивать летом?

– Нет, не собираюсь. Поэтому я и продолжил, чтобы иметь возможность пережить такие моменты, – сказал Луческу

Напомним, в субботу «Динамо» обыграло «Шахтер» 0:1, оторвавшись от донецкого клуба на десять очков.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Спортинг не станет претендовать на Яремчука

Апр 19, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Мирча Луческу рассказал о своем будущем в Динамо

Апр 19, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Андрей Коробенко перешел в Ингулец

Апр 19, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 × 3 =

Вы пропустили

Футбол

Спортинг не станет претендовать на Яремчука

Апр 19, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Мирча Луческу рассказал о своем будущем в Динамо

Апр 19, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Андрей Коробенко перешел в Ингулец

Апр 19, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахтер интересуется полузащитником Флуминенсе

Апр 19, 2021 Андрей Огородник