Мирча Луческу рассказал о своем будущем в Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу несмотря на солидный возраст не спешит завершать карьеру тренера.

Вернувшись в Украину, в первом же своем сезоне румынский специалист близок к тому, чтобы выиграть чемпионат Премьер лиги и национальный кубок. Несмотря на то, что за свою карьеру он имеет десятки выигранных титулов, желание побеждать в тренера не пропало.

Вы не собираетесь заканчивать летом?

– Нет, не собираюсь. Поэтому я и продолжил, чтобы иметь возможность пережить такие моменты, – сказал Луческу

Напомним, в субботу «Динамо» обыграло «Шахтер» 0:1, оторвавшись от донецкого клуба на десять очков.