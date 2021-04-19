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Футбол

Очередной феерический матч Яремчука за Гент

отАндрей Огородник

Апр 19, 2021 , ,
Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук стал героем встречи между «Гентом» и «Зюльте-Варегемом».

Украинский форвард вышедший в стартовом составе «индейцев» помог своему клубу разгромить соперника со счетом 2:7. На счету воспитанника «Динамо» два гола и результативная передача. Авторитетное издание Whoscored оценило действия украинца максимальной оценкой 10.0.

Благодаря разгрому «Гент» в последний момент сумел войти в число клубов, которые продолжат борьбу за места в еврокубках. К слову, в нынешнем сезоне на счету Яремчука уже семнадцать точных ударов в чемпионате Бельгии.

от Андрей Огородник

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