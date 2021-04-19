Очередной феерический матч Яремчука за Гент

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук стал героем встречи между «Гентом» и «Зюльте-Варегемом».

Украинский форвард вышедший в стартовом составе «индейцев» помог своему клубу разгромить соперника со счетом 2:7. На счету воспитанника «Динамо» два гола и результативная передача. Авторитетное издание Whoscored оценило действия украинца максимальной оценкой 10.0.

Благодаря разгрому «Гент» в последний момент сумел войти в число клубов, которые продолжат борьбу за места в еврокубках. К слову, в нынешнем сезоне на счету Яремчука уже семнадцать точных ударов в чемпионате Бельгии.