EURO.com.ua

Футбол

Президент УЕФА назвал Суперлигу жадным проектом

отСергей Сумской

Апр 19, 2021

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался против создания Суперлиги. По его словам, это жадный проект, который мог бы убить футбол навсегда, передает tribuna.com.

«Мог бы, но этого не случится.

Футбол – для болельщиков. Он не для владельцев бог знает откуда. Не для прибыли. Будет большой шаг для футбола и общества, если какой-то клуб выйдет и скажет: мы допустили ошибку, мы уважаем болельщиков. Не понимаю, как можно видеть, что все ваши болельщики протестуют – а вам все равно», – сказал Чеферин.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Малиновский: Осталось 7 финалов

Апр 19, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Ференцварош нашел тренера, который может заменить Реброва

Апр 19, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Сассуоло не намерен отпускать Де Дзерби в Шахтер

Апр 19, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семь + восемь =

Вы пропустили

Футбол

Малиновский: Осталось 7 финалов

Апр 19, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Ференцварош нашел тренера, который может заменить Реброва

Апр 19, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Сассуоло не намерен отпускать Де Дзерби в Шахтер

Апр 19, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Президент УЕФА назвал Суперлигу жадным проектом

Апр 19, 2021 Сергей Сумской