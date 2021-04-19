Президент УЕФА назвал Суперлигу жадным проектом

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался против создания Суперлиги. По его словам, это жадный проект, который мог бы убить футбол навсегда, передает tribuna.com.

«Мог бы, но этого не случится.

Футбол – для болельщиков. Он не для владельцев бог знает откуда. Не для прибыли. Будет большой шаг для футбола и общества, если какой-то клуб выйдет и скажет: мы допустили ошибку, мы уважаем болельщиков. Не понимаю, как можно видеть, что все ваши болельщики протестуют – а вам все равно», – сказал Чеферин.