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Футбол

Сассуоло не намерен отпускать Де Дзерби в Шахтер

отСергей Сумской

Апр 19, 2021 , ,

Гендиректор «Сассуоло» Джованни Карневали сообщил, что клуб намерен продолжить сотрудничество с главным тренером Роберто Де Дзерби, которого активно сватают в донецкий «Шахтер».

По его словам, на него есть спрос со стороны больших команд, так как он является сильным тренером.

«Вскоре мы с ним поговорим, мы намерены продолжить работать вместе. Мы понимаем друг друга с полуслова, потому что у нас отличные отношения», – сказал Карневали в эфире Radio Rai.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что переговоры «Шахтера» и Де Дзерби сейчас находятся на продвинутой стадии.

от Сергей Сумской

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