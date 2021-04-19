Сассуоло не намерен отпускать Де Дзерби в Шахтер

Гендиректор «Сассуоло» Джованни Карневали сообщил, что клуб намерен продолжить сотрудничество с главным тренером Роберто Де Дзерби, которого активно сватают в донецкий «Шахтер».

По его словам, на него есть спрос со стороны больших команд, так как он является сильным тренером.

«Вскоре мы с ним поговорим, мы намерены продолжить работать вместе. Мы понимаем друг друга с полуслова, потому что у нас отличные отношения», – сказал Карневали в эфире Radio Rai.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что переговоры «Шахтера» и Де Дзерби сейчас находятся на продвинутой стадии.