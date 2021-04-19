Шахтер интересуется полузащитником Флуминенсе

Ближайшим летом донецкий «Шахтер» попытается усилить свой состав молодым бразильским талантом «Флуминенсе» Матеусом Мартинелли.

По информации Meta Ratings, скауты «горняков» достаточно давно наблюдают за прогрессом 19-летнего полузащитника и близки к тому, чтобы сделать предложение по его трансферу. Согласно данным Transfermarkt игрок оценивается в 800 тысяч евро, правда, вряд ли руководство «Флуминенсе» отпустит игрока за столь низкую компенсацию, особенно учитывая тот факт, что его контракт действует до конца сезона 2024 года.

Отметим, за основной состав «Флуминенсе» Матеус Мартинелли провел 18 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.