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Футбол

Спортинг не станет претендовать на Яремчука

отАндрей Огородник

Апр 19, 2021 , ,
Роман Яремчук

Лидер чемпионата Португалии по футболу лиссабонский «Спортинг» не планирует выходить на рынок с целью приобрести лидера атак бельгийского «Гента» Романа Яремчука.

Авторитетное португальское издание Record отмечает, что если раньше украинский нападающий был среди приоритетных вариантов, то сейчас он не входит даже в расширенный список возможных трансферов португальского гранда.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Романа Яремчука семнадцать голов в чемпионате Бельгии и шесть результативных передач. Игрок намерен сменить клубную прописку в течении ближайших двух месяцев.

от Андрей Огородник

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