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Футбол

Тайсон вернется в Украину, но не в Шахтер

отСергей Сумской

Апр 19, 2021

Экс-полузащитник «Шахтера» Тайсон в будущем может вернуться в чемпионат Украины. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

По его словам, игрок сообщил, что после поездки в Бразилию он должен вернуться в «Металлист».

«Тайсон позвонил и заявил, что я поспешил, сказав, что мы больше не увидим его в украинском чемпионате. Когда он узнал, что Ярославский собирается возродить «Металлист», пообещал, что по истечению контракта с «Интернасьоналом» он вернется в «Металлист», – сказал Цыганык.

Напомним, соглашение 33-летнего футболиста с бразильской командой рассчитано до лета 2023 года.

от Сергей Сумской

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