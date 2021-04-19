Три основных игрока Колоса пропустят матч против Ворсклы

Главный тренер коваливского «Колоса» Руслан Костышин остался недоволен судейством в матче против СК «Днепр-1».

В поединке против днепровского клуба желтые карточки получили Лысенко, Гаврыш и Златов, в результате чего троица пропустит матч против прямого конкурента за место в еврокубках — «Ворсклы». По мнению Костышина, подобное судейство заслуга представителей полтавского клуба.

«Желтые карточки получили Николай Золотов, Владимир Лысенко и Виталий Гавриш. Все трое пропустят следующий матч с «Ворсклой». Борьба за еврокубки. Привет Юрию Максимову можете передать», – сказал Костышин.

Отметим, за четыре тура до финиша «Колос» отстает от «Ворсклы» на три очка.