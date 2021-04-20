Футбольная Суперлига: что известно на данный момент

Суперлига стала фактом. На данный момент — это официально запланированные игры двенадцати европейских клубов, которые намерены принять в них участие. Но когда все начнется? Пока об этом не известно. Впереди один из самых прорывных моментов в клубном и международном футболе за последние десятилетия. На футбольных вершинах назревает настоящая политико-правовая война.

С утра воскресенья иностранные СМИ во главе с New York Times начали сообщать шокирующие сообщения о том, что двенадцать клубов намерены сообщить о создании Суперлиги в ближайшие часы.

В ответ на эти сообщения УЕФА вместе с ведущими европейскими лигами и федерациями резко отреагировал на эти сообщения в прессе, пригрозив серьезными санкциями, в том числе исключением из национальных соревнований и запретом игрокам выступать на чемпионатах мира и Европы, но вечером, накануне заседания исполкома.

Официального объявления от клубов-учредителей ждали вечером, но оно пришло только после полуночи. Как будто адаптированный не для европейского болельщика, а для тех, кто живет, например, в США, откуда родом многие собственники, участвующие в этом проекте.

Суперлига будет состоять из двадцати команд. Пятнадцать из них названы клубами-учредителями, которым будет гарантировано участие в турнире.

На данный момент в турнире участе подтвредили 12 европейских гигантов: Милан (Италия), Ювентус (Италия), Интер (Италия), Атлетико Мадрид (Испания), Реал Мадрид (Испания), Барселона (Испания), Ливерпуль (Англия), Манчестер Сити (Англия), Манчестер Юнайтед (Англия), Арсенал (Англия), Челси (Англия), Тоттенхэм Хотспур (Англия). Еще имена трех команда не называют.

За оставшиеся пять мест будет борьба между другими клубами. Матчи будут проводиться в течение недели. Клубы хотят остаться в национальных лигах. Сезон Суперлиги начнется в августе. Первым главой Суперлиги стал Флорентино Перес. Его заместитель — Андреа Аньелли.

Помимо вводных правил, очень быстро бросаются в глаза цифры. Планы по внедрению Суперлиги ускорились из-за пандемии и растущих потерь клубов, а новое решение, предложенное УЕФА, не удовлетворило учредителей. Сами они утверждают, что могут гарантировать гораздо больший доход, которым они могут поделиться.

О каких суммах идет речь?

Выплаты солидарности должны быть намного выше, чем те, которые гарантированы текущими европейскими играми, и превысить 10 миллиардов евро после начального этапа организации игр. Игры будут построены на сбалансированной финансовой подушке. В обмен на самоотверженность и вклад в дизайн соревнований клубы-основатели должны получить 3,5 миллиарда евро на развитие инфраструктуры игр и минимизацию последствий пандемии COVID.

Еще немного фактов раскрывает журналист Джеймс Корбетт, которому предстояло завладеть документами о финансировании Суперлиги:

Фактически, только шесть клубов (не называя имен) получили бы равный и гораздо больший приз за участие в Суперлиге в 350 миллионов евро. Остальные получат на 250 миллионов меньше.

Кроме того, пять внешних клубов, прошедших квалификацию в Суперлигу, не имеют права голоса по организационным вопросам. И при этом они не получит «кусок пирога» из 15 % от маркетинга. Все разделять между клубами-учредителями. Это примерно 1,85 миллиарда евро.

Сам по себе спортивный успех тоже не имел бы большого значения. За участие в групповом этапе клуб получил бы 180 миллионов, но победа в Суперлиге оценивается всего в 30 миллионов. Вы можете получить 120 миллионов долларов за победу в Лиге чемпионов. Успех в финале означает на 300 процентов больше денег, чем в начале, но награды в новом формате будут еще выше.

Так что цель для крупнейших игроков — «Ливерпуля», «Ювентуса» или «Реала» — стать богаче. Предположим, такой клуб, как скажем, Лестер Сити, выиграет Суперлигу — и заработает вдвое меньше, чем основатель Суперлиги, только за участие в групповом этапе …

Мир, ориентированный на получение максимальной прибыли, но все же основанный на принципах спортивного соревнования. В случае с Суперлигой у нас уже есть огромный поворот в сторону американского спорта, в котором уже несколько лет восхищаются крупнейшие клубы Премьер-лиги. Пока, наконец, их не захватили люди с командами из NBA, NFL или MLB в своем портфолио.

Объявление Суперлиги натолкнулось на огромные протесты фан-групп. Все они решительно осудили планы по созданию новых турниров. Теперь движение принадлежит УЕФА, ФИФА, федерациям и руководящим высшим лигам. Не могу представить, чтобы они не ударили с большой силой. Как написано в заявлении. Хвост уже машет собакой, так что это последняя реакция.

Назревает большая политическая и юридическая битва. Уже есть сомнения в том, удастся ли футбольным властям вывести мятежные клубы из соревнований. Могут ли запретить футболистам участвовать в ЕВРО или ЧМ? Можно представить, что основатели Суперлиги используют в своих движениях анализ лучших юридических фирм. Отсюда прогноз долгосрочного спора.

А может, стороны снова поладят, как это бывает в большой политике. Но вся эта неразбериха — это великая и наглая форма давления, чтобы дать еще больше? Однако несомненно, что мы уже находимся на другой стадии угрозы, которая до сих пор выглядела как размахивающий воображаемой палкой. Палка только что стала настоящей. Элита направила нож в сторону УЕФА, и вы можете видеть, что они вряд ли колеблются, чтобы нанести удар прямо в спину, что в значительной степени привело их к их нынешнему положению.

В конце концов, Андреа Аньелли, глава «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги, до вчерашнего дня входил в руководящие органы УЕФА и ЕКА — организации, объединяющей более 200 европейских клубов. В последней он был начальником. Босс, отвечающий за благополучие организации? Ничего из этого. Тихо и в меньшей группе он придумал лучший план, хотя в пятницу ЕКА согласилась перейти к новому формату LM бок о бок с УЕФА. Чистый цинизм.

Если на кону стоят действительно неприличные деньги, не существует четких правил и окончательных решений.