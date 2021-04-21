Артем Дудик стал игроком Агробизнеса

Волочиский «Агробизнес» усилил свой состав очередным исполнителем.

По информации Sport Arena, ряды клуба с Хмельницкой области пополнил воспитанник луцкой «Волыни» Артем Дудик, который также успел поиграть в составе молодежной команды «Шахтера». Последним местом работы молодого полузащитника была польская «Сандецья», ряды которой он покинул в январе. С тех пор он был без команды.

Напомним, сегодня волочиский «Агробизнес» проведет свой матч против киевского «Динамо» в полуфинале Кубка Украины, куда команда пробилась впервые в своей истории, на пути выбив из розыгырша «Шахтер».