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Футбол

Артем Дудик стал игроком Агробизнеса

отАндрей Огородник

Апр 21, 2021 , ,
Артем Дудик

Волочиский «Агробизнес» усилил свой состав очередным исполнителем.

По информации Sport Arena, ряды клуба с Хмельницкой области пополнил воспитанник луцкой «Волыни» Артем Дудик, который также успел поиграть в составе молодежной команды «Шахтера». Последним местом работы молодого полузащитника была польская «Сандецья», ряды которой он покинул в январе. С тех пор он был без команды.

Напомним, сегодня волочиский «Агробизнес» проведет свой матч против киевского «Динамо» в полуфинале Кубка Украины, куда команда пробилась впервые в своей истории, на пути выбив из розыгырша «Шахтер».

от Андрей Огородник

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