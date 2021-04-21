Артем Кравец отличился очередным голом за Коньяспор

Украинский нападающий Артем Кравец, несмотря на то, что не может похвастаться стабильными попаданиями в стартовый состав турецкого «Коньяспора», продолжает впечатлять своей результативностью в составе середняка Суперлиги.

В матче против «Ризеспора», в составе которого, к слову, выступает украинский защитник Николай Морозюк, Артем Кравец вышел на замену на 76-ой минуте встречи и спустя девять минут отличился очередным забитым голом, которого правда для набранных очков не хватило. «Коньяспор» уступил со счетом 3:5.

Для Артема Кравца вчерашний матч стал 27 в рамках чемпионата Турции, на его счету девять голов и две результативные передачи, украинский футболист лучший бомбардир «Коньяспора».