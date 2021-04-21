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Футбол

Два игрока основы ФК Львов пропустят матч против Миная

отАндрей Огородник

Апр 21, 2021 , ,
Шина

В битве за «шесть очков» между закарпатским «Минаем» и ФК «Львов» представители Львова не смогут задействовать свой оптимальный состав.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, «горожане» не смогут задействовать в матче Рожерио Шину и Донатаса Казлаускаса, которые продолжают восстанавливаться после полученных ранее повреждений. Со стороны «Миная» в поединке не сможет принять участие Денис Кожанова, о чем уже сообщалось ранее.

Отметим, матч между «Минаем» и ФК «Львов» является перенесенной первого тура, когда львовяне перенесли поединок из-за вспышки коронавируса в клубе. Оба клуба имеют по 18 очков и опережают последнюю команду чемпионата «Рух»на одно очко.

от Андрей Огородник

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