Два игрока основы ФК Львов пропустят матч против Миная

В битве за «шесть очков» между закарпатским «Минаем» и ФК «Львов» представители Львова не смогут задействовать свой оптимальный состав.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, «горожане» не смогут задействовать в матче Рожерио Шину и Донатаса Казлаускаса, которые продолжают восстанавливаться после полученных ранее повреждений. Со стороны «Миная» в поединке не сможет принять участие Денис Кожанова, о чем уже сообщалось ранее.

Отметим, матч между «Минаем» и ФК «Львов» является перенесенной первого тура, когда львовяне перенесли поединок из-за вспышки коронавируса в клубе. Оба клуба имеют по 18 очков и опережают последнюю команду чемпионата «Рух»на одно очко.