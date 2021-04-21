Фаворов помог Залаэгерсегу разгромить Будафок

Украинский полузащитник Артем Фаворов поучаствовал в победном матче своего клуба в рамках 30 тура чемпионата Венгрии по футболу.

В поединке против одного из аутсайдеров местного чемпионата Артем Фаворов вышел в стартовом составе и отыграл 83 минуты игрового времени. Его команда разгромила своего соперника со счетом 5:0, а сам украинец отличился забитым голом, который стал для него седьмым в нынешнем сезоне.

После тридцати туров «Залаэгерсег», где Фаворов выступает на правах аренды, идет на девятом месте венгерского чемпионата. К слову, клуб игрока «Академия Пушкаша», которому принадлежат права на украинского полузащитника, впервые в своей истории финиширует на втором месте.