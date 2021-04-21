Источник: «Барселона» приняла решение выйти из Европейской Суперлиги

Ситуация с Европейской Суперлигой становится всё жарче и жарче, поскольку УЕФА и ФИФА дали четко понять, что санкции к клубам-участникам будут применены самые суровые. Это помогает: постепенно руководство команд принимает решение выйти из турнира, и, как гласит источник, не собирается отставать в этом плане и каталонская «Барселона».

Сезон-20-21 для «Барсы» и выход из Суперлиги

Не самый удачный сезон выдался для сине-гранатовых, и самое большое разочарование — это, конечно же, вылет из Лиги чемпионов, да ещё и на такой ранней стадии. А чемпионат Испании по футболу таблица результаты говорят болельщикам, что ещё не всё потеряно, борьба за чемпионство идёт полным ходом, хоть и казалось в начальных турах, что грядет полный провал. Кроме того, команде Рональда Кумана удалось взять Кубок Испании, что не могло не порадовать фанатов.

Что касается участия в новом турнире под названием Европейская Суперлига, то здесь «Барса» столкнулась с непростым выбором, поскольку давление со стороны УЕФА и ФИФА, которым появление турнира совсем не нравится, громадное. Журналист Мэтт Лоутон на своей странице в Twitter проинформировал, что каталонский клуб собирается покинуть Суперлигу. Насколько это правда, будет понятно в ближайшее время.

Кто уже покинул Европейскую Суперлигу

Что вообще из себя представляет Европейская Суперлига? Это отдельная лига, в которой будут сражаться между собой лучшие и самые великие клубы Старого Света. Должность президента турнира занял небезызвестный Флорентино Перес, который такую же должность занимает и в мадридском «Реале». Всего их должно быть 20, и вот команды, которые дали согласие на участие:

«Реал»;

«Атлетико»;

«Барселона»;

«Ювентус»;

«Интер»;

«Милан»

«Арсенал»;

«Челси»;

«Манчестер Сити»;

«Ливерпуль»;

«Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм».

На сегодняшний день все клубы из английской Премьер-лиги объявили об уходе из Европейской Суперлиги. Из итальянского же чемпионата первым об этом объявил «Милан». Была информация, что документы на выход из лиги готовит и «Атлетико» Мадрид, но позже она была опровергнута.

Стало понятно, что лига распадается и готовится кануть в Лету, поэтому было объявлено о приостановке проекта. Боссы Суперлиги заявили, что нужен некоторый перерыв, чтобы можно было всё обдумать хорошо и изменить ряд моментов, дабы исключить повторения конфронтации с УЕФА и ФИФА.