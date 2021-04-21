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Футбол

Ребров привёл Ференцварош к третьему чемпионству кряду

отАндрей Огородник

Апр 21, 2021 , ,

Известный украинский специалист Сергей Ребров в очередной раз доказал свой высокий уровень мастерства. Следом за двумя чемпионствами в Украине и серебряными медалями чемпионата Саудовской Аравии, третий год подряд «Ференцварошу» нет равных в Венгрии под руководством украинского специалиста.

В матче 30 тура чемпионата Венгрии против «Уйпешта» подопечные Сергея Реброва одержали разгромную победу 3:0, став за четыре тура недосягаемыми для второй команды чемпионата «Академии Пушкаша», что гарантировало команде золотые медали и попадание в квалификацию Лиги Чемпионов.

Стоить отметить, что в тренерской карьере Сергея Реброва это уже восьмой титул, что делает его одним из самых титулованных украинских специалистов современности.

от Андрей Огородник

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