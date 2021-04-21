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Футбол

Шальке покидает немецкую Бундеслигу

отАндрей Огородник

Апр 21, 2021 , ,
Шальке

Один из самых известных клубов чемпионата Германии гельзеркирхенский «Шальке», как минимум следующий сезон проведет во Второй Бундеслиги.

Команда, которая ещё не так давно регулярно играла в Лиге чемпионов, после вчерашнего поражения «Арминии» потеряла даже теоретические шансы на сохранение прописки в элите. После 30 сыгранных туров в активе «кобальтовых» лишь тринадцать очков и последнее место в турнирной таблице.

Отметим, последний раз «Шальке» вылетал из Бундеслиги в далеком 1988 году, тогда клубу с Гельзеркихена понадобилось три сезона, чтобы вернуться в класс сильнейших.

от Андрей Огородник

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