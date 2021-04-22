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Футбол

Директор Александрии отрицает уход Шарана

отАндрей Огородник

Апр 22, 2021 , ,
Дмитрий Китаев

Несмотря на то, что отечественные СМИ активно распространили слухи о грядущем уходе из «Александрии» Владимира Шарана, в александрийском клубе не спешат прощаться со своим наставником.

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев продлил свет на ситуацию вокруг возможного увольнения тренера команды.

Вообще не понимаю, откуда берутся такие слухи. Это же кто-то их создает, а я должен заниматься тем, чтобы их комментировать. Информация по отставке Шарана – безосновательная. Что касается Сергея Ковальца, никто с ним не разговаривал и не вел переговоры. Это бессмыслица.

Напомним, в нынешнем сезоне «Александрия» сохраняет лишь теоретические шансы на место в еврокубках, в кубке страны команда дошла до полуфинала.

от Андрей Огородник

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