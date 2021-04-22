Директор Александрии резко высказался в адрес Бурбаса

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал слухи об возможном уходе главного тренера команды Владимира Шарана.

По его словам, Игорь Бурбас наверное, лучше знает, какие договоренности были у Шарана и президента «Александрии».

«Бурбас, бл###, что-то ляпнул, а мы теперь комментируем, то что он сказал. Это фантастика.

То что сказал Бурбас – абсолютная неправда. Во-первых, с Сергеем Ковальцом никто не вел никаких переговоров. Во-вторых, никто сейчас никаких решений не принимает. Абсолютно», – приводит слова Китаева FootBoom.

Также он добавил, что это абсолютная дичь.

«Они пишут, бл###, а мы потом сидим и рассказываем, что это бред», — резюмировал он.