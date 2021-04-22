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Футбол

Директор Александрии резко высказался в адрес Бурбаса

отСергей Сумской

Апр 22, 2021

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал слухи об возможном уходе главного тренера команды Владимира Шарана.

По его словам, Игорь Бурбас наверное, лучше знает, какие договоренности были у Шарана и президента «Александрии».

«Бурбас, бл###, что-то ляпнул, а мы теперь комментируем, то что он сказал. Это фантастика.

То что сказал Бурбас – абсолютная неправда. Во-первых, с Сергеем Ковальцом никто не вел никаких переговоров. Во-вторых, никто сейчас никаких решений не принимает. Абсолютно», – приводит слова Китаева FootBoom.

Также он добавил, что это абсолютная дичь.

«Они пишут, бл###, а мы потом сидим и рассказываем, что это бред», — резюмировал он.

от Сергей Сумской

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