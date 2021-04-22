Милан согласовал с Ибрагимовичем новый контракт

Один из лучших форвардов последнего десятилетия Златан Ибрагимович несмотря на солидный, как для футболиста возраст не спешит завершать футбольную карьеру.

По информации Фабрицио Романо, в ближайшее время шведский бомбардир поставит подпись под новым контрактом с «Миланом». Срок соглашения будет рассчитан до конца сезона 2021/2022. По условиям нового контракта 39-летний нападающий будет зарабатывать семь миллионов евро в год.

Отметим, в нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провел в составе «Милана» 17 матчей, забил 15 голов и сделал две результативные передачи.