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Футбол

Милан согласовал с Ибрагимовичем новый контракт

отАндрей Огородник

Апр 22, 2021 , ,
Златан Ибрагимович

Один из лучших форвардов последнего десятилетия Златан Ибрагимович несмотря на солидный, как для футболиста возраст не спешит завершать футбольную карьеру.

По информации Фабрицио Романо, в ближайшее время шведский бомбардир поставит подпись под новым контрактом с «Миланом». Срок соглашения будет рассчитан до конца сезона 2021/2022. По условиям нового контракта 39-летний нападающий будет зарабатывать семь миллионов евро в год.

Отметим, в нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провел в составе «Милана» 17 матчей, забил 15 голов и сделал две результативные передачи.

от Андрей Огородник

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