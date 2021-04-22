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Футбол

Один из ведущих игроков Шахтера вернулся в строй после травмы

отАндрей Огородник

Апр 22, 2021 , ,
Алан Патрик

Полузащитник донецкого «Шахтера» Алан Патрик, который пропускал крайний матч против киевского «Динамо» из-за повреждения, имеет все шансы сыграть в следующем матче своего клуба.

Как сообщает официальный сайт «Шахтера», на сегодняшней тренировке бразильский футболист занимался в общей группе. Состояние здоровья Алана Патрика расценивается, как удовлетворительное.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Алана Патрика 18 матчей в рамках чемпионата Украины по футболу, четыре гола и шесть результативных передач.

от Андрей Огородник

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