Один из ведущих игроков Шахтера вернулся в строй после травмы

Полузащитник донецкого «Шахтера» Алан Патрик, который пропускал крайний матч против киевского «Динамо» из-за повреждения, имеет все шансы сыграть в следующем матче своего клуба.

Как сообщает официальный сайт «Шахтера», на сегодняшней тренировке бразильский футболист занимался в общей группе. Состояние здоровья Алана Патрика расценивается, как удовлетворительное.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Алана Патрика 18 матчей в рамках чемпионата Украины по футболу, четыре гола и шесть результативных передач.