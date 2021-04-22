Реал не купит Мбаппе и Холанда

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что кризис, который разразился из-за пандемии коронавирусной инфекции, не позволит командам совершать большие переходы.

По его словам, предстоящим летом больших трансферов не будет.

«А когда деньги от топ-клубов не поступают к более маленьким командам, страдают все.

Без Суперлиги трансферы Мбаппе и Холанда невозможны. И не только для «Реала», – приводит слова Переса El Larguero.

Напомним, об интересе «Реала» к Мбаппе и Холанду сообщалось неоднократно.