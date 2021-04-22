EURO.com.ua

Футбол

Реал не купит Мбаппе и Холанда

отСергей Сумской

Апр 22, 2021

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что кризис, который разразился из-за пандемии коронавирусной инфекции, не позволит командам совершать большие переходы.

По его словам, предстоящим летом больших трансферов не будет.

«А когда деньги от топ-клубов не поступают к более маленьким командам, страдают все.

Без Суперлиги трансферы Мбаппе и Холанда невозможны. И не только для «Реала», – приводит слова Переса El Larguero.

Напомним, об интересе «Реала» к Мбаппе и Холанду сообщалось неоднократно.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Директор Александрии резко высказался в адрес Бурбаса

Апр 22, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Германия и Бразилия сыграют в одной группе на футбольном турнире Олимпиады

Апр 22, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Реал не купит Мбаппе и Холанда

Апр 22, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 × 5 =

Вы пропустили

Футбол

Директор Александрии резко высказался в адрес Бурбаса

Апр 22, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Германия и Бразилия сыграют в одной группе на футбольном турнире Олимпиады

Апр 22, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Реал не купит Мбаппе и Холанда

Апр 22, 2021 Сергей Сумской
Футбол

АПЛ может поменять регламент из-за попытки создания Суперлиги

Апр 22, 2021 Сергей Сумской