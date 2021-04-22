Сергей Ковалец может возглавить Александрию

Середняк чемпионата Украины по футболу «Александрия» близка к смене тренерского штаба.

Как уже сообщалось ранее, многолетний наставник клуба Владимир Шаран, который с командой работал ещё в Первой лиге, по окончанию сезона покинет клуб. После поражения в полуфинале Кубка Украины руководство «Александрии» приняло окончательное решение по его судьбе в клубе.

По информации Meta-ratings, руководство александрийского клуба уже определилось со сменщиком Шарану. С большой долей вероятности «Александрию» возглавит бывший тренер молодежной сборной Украины и ряда клубов чемпионата Украины Сергей Ковалец, который сейчас является безработным.