Серхио Агуэро готов перейти в Барселону, при условии, что Месси останется

Один из лучших бомбардиров в истории английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в каталонскую «Барселону».

Как уже сообщалось ранее, контракт аргентинского бомбардира подходит к своему завершению и продлен не будет. Наиболее вероятным работодателем игрока называли каталонский гранд. Игрок подтвердил слухи о своем возможном переходе в «Барселону», но при условии, что клубу удастся сохранить Лионеля Месси.

По последним данным, между игроком и клубом уже есть устное согласие, которое должно конвертироваться в контракт сроком на два года.