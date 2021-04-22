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Футбол

Серхио Агуэро готов перейти в Барселону, при условии, что Месси останется

отАндрей Огородник

Апр 22, 2021 , ,
Серхио Агуэро

Один из лучших бомбардиров в истории английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в каталонскую «Барселону».

Как уже сообщалось ранее, контракт аргентинского бомбардира подходит к своему завершению и продлен не будет. Наиболее вероятным работодателем игрока называли каталонский гранд. Игрок подтвердил слухи о своем возможном переходе в «Барселону», но при условии, что клубу удастся сохранить Лионеля Месси.

По последним данным, между игроком и клубом уже есть устное согласие, которое должно конвертироваться в контракт сроком на два года.

от Андрей Огородник

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