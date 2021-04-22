Тренер Шахтера продолжит карьеру в Катаре?

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру, которому предрекают увольнение по окончанию сезона, может продолжить карьеру в чемпионате Катара.

По информации Maisfutebol, к португальскому специалисту серьезный интерес проявляет неназванный клуб из элитного дивизиона чемпионата Катара, причем переговоры могут стартовать уже в ближайшее время.

Напомним, контракт Луиша Каштру с «Шахтером» подходит к своему завершению этим летом, на смену португальцу сватают итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.