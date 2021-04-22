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Футбол

Тренер Шахтера продолжит карьеру в Катаре?

отАндрей Огородник

Апр 22, 2021 , ,
Луиш Каштру

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру, которому предрекают увольнение по окончанию сезона, может продолжить карьеру в чемпионате Катара.

По информации Maisfutebol, к португальскому специалисту серьезный интерес проявляет неназванный клуб из элитного дивизиона чемпионата Катара, причем переговоры могут стартовать уже в ближайшее время.

Напомним, контракт Луиша Каштру с «Шахтером» подходит к своему завершению этим летом, на смену португальцу сватают итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.

от Андрей Огородник

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