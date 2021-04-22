Тренерский штаб сборной Украины даст шанс целому ряду потенциальных новичков

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко, рассматривает ряд игроков чемпионата, как потенциальное усиление перед ЕВРО 2020.

По информации ТаТоТаке, помимо Владислава Кочергина о возможном вызове которого уже сообщалось ранее, в ряды главной команды страны могут на первый сбор приехать такие игроки, как: Владислав Кулач, Андрей Тотовицкий, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Егор Назарина, Кирилл Ковалец, Валерий Лучкевич и Валерий Бондаренко.

Сообщается, что на первом сборе тренерский штаб сборной Украины намерен задействовать около тридцати исполнителей.