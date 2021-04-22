Ярославский сказал сколько готов тратить на Металлист

Известный харьковский бизнесмен Александр Ярославский, который готов возрождение харьковского «Металлиста», не намерен экономить на своем бывшем клубе.

По словам экс-президента «Металлиста», он готов тратить на команду ровно столько, чтобы клуб вернул свои былые позиции в чемпионате Украины и в Европе.

Для меня и для харьковчан этот проект бесценен. Деньгами оценить его невозможно. Это проект душевный. Для всех харьковчан, для меня, моих друзей и семьи. Поэтому сейчас я не считаю бюджет. Он будет таким, чтобы мы могли играть в Лиге чемпионов

Напомним, в лучшие годы «Металлист» неоднократно становился третьим в чемпионате Украины, а также становился серебряным призером УПЛ.