Мертенс повторил рекорд легенды Наполи довоенного периода

Бельгийский вингер Дрис Мертенс отличившись голом в воротах римского «Лацио», не только помог своему клубу одержать победу, но и тем самым повторил рекорд легендарного польского форварда «партернопеи» Довоенного периода Антонио Вояка.

Мяч в ворота столичного клуба стал для Мертенса 102 в рамках чемпионата Италии, столько же было в Вояка, что долгое время считалось рекордом клуба.

Напомним, всего в составе «Наполи» Дрис Мертенс забил 135 голов во всех турнирах, бельгиец является лучшим бомбардиром в истории клуба.