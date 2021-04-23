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Футбол

Мертенс повторил рекорд легенды Наполи довоенного периода

отАндрей Огородник

Апр 23, 2021 , ,
Дрис Мертенс

Бельгийский вингер Дрис Мертенс отличившись голом в воротах римского «Лацио», не только помог своему клубу одержать победу, но и тем самым повторил рекорд легендарного польского форварда «партернопеи» Довоенного периода Антонио Вояка.

Мяч в ворота столичного клуба стал для Мертенса 102 в рамках чемпионата Италии, столько же было в Вояка, что долгое время считалось рекордом клуба.

Напомним, всего в составе «Наполи» Дрис Мертенс забил 135 голов во всех турнирах, бельгиец является лучшим бомбардиром в истории клуба.

от Андрей Огородник

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