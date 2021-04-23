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Футбол

Руслан Малиновский вновь лучший игрок Аталанты в матче

отАндрей Огородник

Апр 23, 2021 , ,

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский набрал сумасшедшую форму в последних матчах Серии А.

Украинский полузащитник отличился голом во втором матче кряду, правда, если во встрече с «Ювентусом» это принесло клубу с Бергамо победу, то «Рома» сумела свести поединок вничью. К слову, украинца на момент гола в исполнении римского клуба на футбольном поле уже не было.

Авторитетное аналитическое издание Whoscored оценило действия Малиновского оценкой 7,7 баллов, что является лучшим показателем среди всех игроков «Аталанты». В последних шести матчах украинский футболист забил три гола и сделал шесть результативных передач.

от Андрей Огородник

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