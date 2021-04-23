Жозе Моуриньо может принять клуб чемпионата Бразилии?

Один из лучших тренеров мира в новой истории Жозе Моуриньо в скором будущем может переехать в Бразилию.

После увольнения с «Тоттенхэма» португальский специалист находится без работы, и по информации звезды сборной Бразилии 90-х годов Ривалдо близок к тому, чтобы трудоустроится в местной Серии А.

«Я его друг и считаю Жозе прекрасным человеком и великолепным тренером, которому уже нечего доказывать. Скоро ему должны начать поступать предложения, и я слышал, что он даже может возглавить клуб из Бразилии.

Для бразильской команды это огромный шанс подписать звезду. А для Моуринью это был бы интересный опыт после стольких лет в Европе»