EURO.com.ua

Футбол

Евро-2020. Италия минимально одолела Уэльс. ВИДЕО

отСергей Сумской

Июн 20, 2021 ,

В воскресенье, 20 июня, в Риме состоялась игра между сборными Италии и Уэльса в рамках третьего тура групповой стадии Евро-2020.

Единственный гол в игре на 39-й минуте забил Пессина.

Италия – Уэльс 1:0

Гол:

1:0 – 39 Пессина.

Италия – Доннарумма (Сиригу, 89), Толои, Бонуччи (Ачерби, 46), Бастони, Эмерсон, Пессина (Кастровилли, 87), Жоржиньо (Кристанте, 75), Верратти, Бернардески (Распадори, 75), Белотти, Кьеза.

Уэльс – Уорд, Родон, Ампаду, Гантер, Робертс, Моррелл (Мур, 60), Аллен (Левитт, 86), Уильямс (Дэвис, 86), Бэйл (Брукс, 86), Рэмзи, Джеймс (Уилсон, 74).

Предупреждения:

Аллен (51), Пессина (79), Гантер (79).

Удаление:

Ампаду (55).

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Динамо отдало полузащитника нидерландскому клубу в аренду

Июн 22, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Украина идет 3-й среди третьих команд групп на Евро-2020

Июн 22, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Марлон назвал свои ильные качества

Июн 22, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

17 − 5 =

Вы пропустили

Футбол

Динамо отдало полузащитника нидерландскому клубу в аренду

Июн 22, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Украина идет 3-й среди третьих команд групп на Евро-2020

Июн 22, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Марлон назвал свои ильные качества

Июн 22, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Официально. Шахтер подписал Марлона

Июн 22, 2021 Сергей Сумской