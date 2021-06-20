Евро-2020. Италия минимально одолела Уэльс. ВИДЕО

В воскресенье, 20 июня, в Риме состоялась игра между сборными Италии и Уэльса в рамках третьего тура групповой стадии Евро-2020.

Единственный гол в игре на 39-й минуте забил Пессина.

Италия – Уэльс 1:0

Гол:

1:0 – 39 Пессина.

Италия – Доннарумма (Сиригу, 89), Толои, Бонуччи (Ачерби, 46), Бастони, Эмерсон, Пессина (Кастровилли, 87), Жоржиньо (Кристанте, 75), Верратти, Бернардески (Распадори, 75), Белотти, Кьеза.

Уэльс – Уорд, Родон, Ампаду, Гантер, Робертс, Моррелл (Мур, 60), Аллен (Левитт, 86), Уильямс (Дэвис, 86), Бэйл (Брукс, 86), Рэмзи, Джеймс (Уилсон, 74).

Предупреждения:

Аллен (51), Пессина (79), Гантер (79).

Удаление:

Ампаду (55).