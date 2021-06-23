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Футбол

Металлист представил первый клубный магазин

отСергей Сумской

Июн 23, 2021

«Металлист» показал, как выглядит Metalist Fanstore, который сейчас расположен на Южной трибуне домашней арены.

Его планируют открыть 1 июля.

«Помимо собственно продаж, мы думаем, как можем сделать пребывание болельщиков в наших магазинах как можно более увлекательным. Одной из фишек станет фотозона.

В отдельном помещении мы постелем искусственный газон, над которым на стене будут красоваться фотообои заполненного стадиона «Металлист». Должно получиться отличное место для снимков», – заявил руководитель Metalist Fanstore Андрей Степанов.

Всего в городе планируют открыть шесть клубных магазинов. В этот проект вложили 40 млн гривен.

от Сергей Сумской

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