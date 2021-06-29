Евро-2020. Англия выбила Германию

Сборная Англии победила Германию в 1/8 финала Евро-2020.

Голами в этой игре отметились Стерлинг и Кейн. Соперник в концовке игры попытался сравнять счет, но их усилия не увенчались голом.

Англия – Германия 2:0

Голы:

1:0 – 75 Стерлинг, 2:0 – 86 Кейн.

Англия – Пикфорд, Шоу, Стоунз, Уокер, Триппьер, Сака (Грилиш, 69), Филлипс, Стерлинг, Райс (Хендерсон, 88), Магуайр, Кейн.

Германия – Нойер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдигер, Гозенс (Сане, 87), Киммих, Кроос, Хавертц, Горетцка, Мюллер (Мусиала, 90), Вернер (Гнабри, 68).

Предупреждения:

Райс (8), Гинтер (25), Филлипс (45), Гозенс (72), Магуайр (77).