Евро-2020. Англия выбила Германию

Сборная Англии победила Германию в 1/8 финала Евро-2020.
Голами в этой игре отметились Стерлинг и Кейн. Соперник в концовке игры попытался сравнять счет, но их усилия не увенчались голом.
Англия – Германия 2:0
Голы:
1:0 – 75 Стерлинг, 2:0 – 86 Кейн.
Англия – Пикфорд, Шоу, Стоунз, Уокер, Триппьер, Сака (Грилиш, 69), Филлипс, Стерлинг, Райс (Хендерсон, 88), Магуайр, Кейн.
Германия – Нойер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдигер, Гозенс (Сане, 87), Киммих, Кроос, Хавертц, Горетцка, Мюллер (Мусиала, 90), Вернер (Гнабри, 68).
Предупреждения:
Райс (8), Гинтер (25), Филлипс (45), Гозенс (72), Магуайр (77).