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Футбол

Отец Довбика хотел бы, чтобы сын играл в МЮ

отСергей Сумской

Июн 30, 2021

Отец форварда сборной Украины и «Днепра-1» Артема Довбика Александр Довбик отметил, что  видит сына в АПЛ.

«Тему выпустили на последний овертайм вместо Ярмоленко. Когда комментатор Виктор Вацко начал его хвалить, было приятно. Ну, а когда Артем забил – я уже ничего не слышал и не видел. Провалился.

Хочу, чтобы он играл за «Манчестер Юнайтед». Мне нравится их стиль», – приводит слова Александра Довбика «Укринформ».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Днепр-1» готов продать Довбика минимум за пять миллионов евро.

от Сергей Сумской

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