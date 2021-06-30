Шахтер уничтожил соперника в первой товарищеской игре при Де Дзерби

В среду, 30 июня, донецкий «Шахтер» сыграл первую встречу на сборах в Австрии. Этот матч был первым для Роберто Де Дзерби у руля клуба. Его команда забила пять мячей австрийскому клубу.

«Шахтер» – «Санкт-Йохан» (Австрия) – 5:0

Голы: 1:0 – 2 Тете, 2:0 – 7 Мудрик, 3:0 – 10 Траоре, 4:0 – 23 Корниенко, 5:0 – 71 Дентиньо

«Шахтер» (1-й тайм) — Пузанков, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик, Траоре

«Шахтер» (2-й тайм) — Гриценко, Конопля, Мампасси, Хочолава, Сиприано, Танковский, Маркос Антонио, Очеретько, Бондаренко, Соломон, Дентиньо.