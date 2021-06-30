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Футбол

Шевченко прокомментировал победу над Швецией

отСергей Сумской

Июн 30, 2021 ,

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко сделал заявление после победы над Швецией (2:1).

По его словам, два соперника играли очень хорошо, показывали интересный футбол и никто не хотел проигрывать.

«Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили немного позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол», — сказал тренер.

Также он поблагодарил всех за поддержку.

«Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали», — добавил Шевченко.

от Сергей Сумской

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