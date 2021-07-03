Павелко сообщил, что «озолотит» игроков сборной Украины

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что все игроки сборной Украины получат премиальные за выступление на Евро-2020. При этом он добавил, что игроки не спрашивают о призовых, не спрашивают, сколько другие команды получают, сколько они.

«А уж поверьте, что они, как всегда, получат максимальные премиальные. Мы все понимаем, что деньги, которые УЕФА дает за выступления, это все благодаря игре нашей сборной, благодаря нашим игрокам», – сказал Павелко в инетрвью «Футбол news».

Также он добавил, что будут рассчитаны все налоги и все будет открыто.