Манчини прокомментировал победу над Испанией

Наставник сборной Италии Роберто Манчини после победы над командой Испании (1:1, 4:2 по пенальти) в рамках полуфинала Евро-2020 отметил, что это была тяжелая игра против отличной команды, которая показывала классный футбол.

«Мы играли не так, как мы обычно это делаем, но отчаянно сражались, понимая, что все так сложится…

Футбольные команды атакуют и защищаются, нельзя только атаковать. У обеих команды были шансы. Обе – замечательные команды, и защищаются все команды, не только Италия», – приводит слова Манчини Football Italia