EURO.com.ua

Футбол

Манчини прокомментировал победу над Испанией

отСергей Сумской

Июл 7, 2021 ,

Наставник сборной Италии Роберто Манчини после победы над командой Испании (1:1, 4:2 по пенальти) в рамках полуфинала Евро-2020 отметил, что это была тяжелая игра против отличной команды, которая показывала классный футбол.

«Мы играли не так, как мы обычно это делаем, но отчаянно сражались, понимая, что все так сложится…

Футбольные команды атакуют и защищаются, нельзя только атаковать. У обеих команды были шансы. Обе – замечательные команды, и защищаются все команды, не только Италия», – приводит слова Манчини Football Italia

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Итальянский клуб готов купить голеадора Динамо

Июл 7, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Аргентина сразится с Бразилией в финале Кубка Америки

Июл 7, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Манчини прокомментировал победу над Испанией

Июл 7, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

11 + двенадцать =

Вы пропустили

Футбол

Итальянский клуб готов купить голеадора Динамо

Июл 7, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Аргентина сразится с Бразилией в финале Кубка Америки

Июл 7, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Манчини прокомментировал победу над Испанией

Июл 7, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Италия может побить удивительный рекорд

Июл 7, 2021 Сергей Сумской