Аргентина — Бразилия: превью и мнение букмекеров на финал Кубка Америки

Немного в тени Евро-2020 проходит финал Кубка Америки. С субботы на воскресенье болельщиков ждет настоящий хит: Аргентина — Бразилия. Канариньюс выйдут на игру в качестве фаворита и будут иметь преимущество собственного стадиона на своей стороне.

Форма команд

Обе команды на Copa America 2021 считались фаворитами и не разочаровали своих болельщиков. Теперь им осталось сделать последний шанс и выиграть турнир. Сборная Аргентины сравнялась бы с Уругваем по победам в этом соревновании, выиграв финал. Это может быть 15-я победа в этом турнире. На данный момент на счету Бразилии девять викторий.

Для обеих команд соревнования на групповом этапе были лишь разминкой. Бразилия в четырех сыгранных матчах набрала 10 очков, временами играя очень результативно. Но более всего она надежно проявила себя в стадии плей-офф, когда выиграла четвертьфинальные и полуфинальные матчи против Чили и Перу, соответственно, со скромным счетом 1:0.

Аргентина также вышла в плей-офф с первого места в группе, набрав 10 очков. В четвертьфинале Лионель Месси и компания без проблем справились с Эквадором 3:0, но в полуфинале они вели ожесточенную борьбу с Колумбией. В конечном итоге, все решилось в серии пенальти. В этой стихии лучше оказались подопечные Лионеля Скалони.

История противостояний

История поединков между этими сборными очень долгая, но последний раз обеим командам пришлось столкнуться в 2019 году. В ноябре сборная Аргентины скромно обыграла 1:0 в товарищеской игре после гола Лионеля Месси. Матч проходил на нейтральной территории в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Несколькими месяцами ранее обе команды играли в полуфинале Кубка Америки. Бразилия оказалась лучше, выиграв 2:0 в Белу-Оризонти после голов Габриэля Жезуса и Роберто Фирмино.

Интересно, что последнюю победу Аргентина одержала в матче за очки с Бразилией в 2005 году в рамках отборочных раундов к чемпионату мира.

Кадровая ситуация

Сборной Аргентины в финальном матче, вероятно, снова придется обойтись без центрального защитника Аталанты Бергамо Кристианы Ромеро, которая борется с травмой. Остальные игроки должны быть в распоряжении тренера Лионеля Скалони.

Тренер сборной Бразилии Тите не сможет воспользоваться дисквалифицированным за красную карточку Габриэлем Жезушом, обеспокоен немного больше.

Предварительные составы команд

Аргентина: Э. Мартинес — Молина, Пеццелла, Отаменди, Акуна, Де Поль, Паредес, Ло Чельсо, Месси, Л. Мартинес, Гомес.

Бразилия: Эдерсон — Данило, Милитао, Маркиньос, Ренан Лоди, Каземиро, Фред, Фирмино, Пакета, Неймар, Ричарлисон.

Мнение букмекеров

Победа Аргентины в основное время – 4.00

Ничья – 3.18

Победа Бразилии в основное время – 2.27

Аргентина выиграет турнир – 2.40

Бразилия выиграет турнир – 1.57

Трансляция

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