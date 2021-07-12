Сборная Италии – чемпион Европы-2020

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии в драматическом матче на «Уэмбли» победила Англию – 1:1 (3:2 после серии пенальти).

На быстрый гол Люка Шоу итальянцы ответили точным ударом Леонардо Бонуччи. Далее команды не смогли забить победный мяч.

В серии послематчевых пенальти решающий удар не забил Букайо Сака.

Италия – Англия 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти — 3:2

Голы:

0:1 – 2 Шоу, 1:1 – 67 Бонуччи.

Италия – Доннарумма, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Ди Лоренцо, Кьеллини, Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 90), Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55).

Англия – Пикфорд, Триппьер (Сака, 71), Магуайр, Стоунз, Шоу, Маунт (Грилиш, 99), Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 120), Стерлинг, Филлипс, Уокер (Санчо, 120), Кейн.

Серия пенальти

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2.

Предупреждения:

Барелла (47), Бонуччи (55), Инсинье (84), Кьеллини (90), Магуайр (106), Жоржиньо (114).