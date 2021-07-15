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Футбол

Украинцы резко подорожали после Евро-2020

отСергей Сумской

Июл 15, 2021 ,

Статистический портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков сборной Украины по итогам чемпионата Европы-2020.

Александр Зинченко подскочил в цене на 3 млн евро и теперь оценивается в 28 млн евро. Роман Яремчук подорожал на 2,5 млн евро, теперь его стоимость – 17,5 млн.

Илья Забарный прибавил на 5 миллионов и теперь стоит 11 млн евро.

Георгий Бущан подорожал на 2,5 млн евро (7,5 млн).

На 500 тысяч евро прибавил в цене нападающий Артем Довбик (1,5 млн).

Самым дорогим украинцем остался Руслан Малиновский, который оценен в 30 млн евро. Его цена после Евро не изменилась.

от Сергей Сумской

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