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Футбол

Особенности ставок на забитый гол в первые минуты матча

отAdmin

Июл 16, 2021

В беттинге разработано очень много самых разнообразных стратегий, которые с той или иной степенью успеха применяются игроками. О какой-то универсальной беспроигрышной стратегии говорить не имеет смысла, поскольку ее не существует. Точнее будет сказать, не существует легальной беспроигрышной стратегии. Стратегия игры на «вилках» дает возможность игроку быть в плюсе, независимо от исхода матча, но такая стратегия находится под запретом в любой фундаментальной букмекерской конторе.

Выбирая ту или иную стратегию игры, необходимо будет учитывать особенности конкретной букмекерской конторы. Например, если стратегия предполагает игру на смолмаркетах, играть надо будет в БК, предоставляющих широкую линию с очень вариативной росписью, по типу, скажем, Париматч аир, где игрок может выбрать пари на самые разнообразные исходы, включая, забитый гол в определенный промежуток матча.

Ставки на гол

Особенность стратегии ставок на гол в определенный промежуток времени заключается в том, что игрок пытается угадать, когда будет забит гол. Это достаточно сложная стратегия, предполагающая доскональное знание предмета ставок. Игрок должен очень хорошо ориентироваться в особенностях той или иной команды. Хорошо знать статистику выступлений команды в домашних и выездных матчах, в играх со слабыми и сильными соперниками. Иногда удается найти интересные закономерности, и использовать их в построении стратегии.

Конечно же, «искать» забитый гол легче в играх результативных команд: Барселона, Реал, Манчестер Сити, Ливерпуль, Бавария и проч. В среднем за сезон в регулярном чемпионате каждая из этих команд забивает 80-100 мячей, т.е., за игру выходит более двух мячей. Определенный процент забитых мячей будет приходиться на первые минуты матча.

Как ловить гол в дебюте матча

Игра на гол в первые минуты матча обычно подразумевает комбинированную стратегию. Начальная ставка делается в прематче, а затем, по ходу матча игрок определяет целесообразность игры догоном, если гол не будет забит в первые 15 минут игры. Надо понимать, что стратегия эта достаточно рискованная, и предназначена для опытных игроков, поскольку беттор гораздо чаще будет проигрывать, чем выигрывать. Задача заключается в том, чтобы произведение количества угаданных исходов на коэффициент и размер ставки выводило игрока в финансовый плюс.

За игрока играет высокий коэффициент, который дает букмекер на забитый гол в 15-минутный отрезок, а также возможность варьировать размер ставки. Например, в матчах с участием мюнхенской Баварии такая стратегия должна себя полностью оправдывать, поскольку Бавария очень редко играет на 0:0, гораздо чаще команда забивает 2-3 и более мячей за игру.

Поэтому, в играх с Баварией можно смело удваивать ставку на последующий 15-минутный отрезок, если не было гола ранее. Играть лучше матчи после серии команды из 2-3 низовых матчей, когда вероятность игры с большим количеством забитых голов резко возрастает.

от Admin

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