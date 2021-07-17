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Футбол

Клубы из Турции не готовы платить 5 млн евро за трансфер украинца

отСергей Сумской

Июл 17, 2021 , ,

Хавбек лондонского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может остаться в команде до конца сезона 2021/22. Об этом сообщает корреспондент Игорь Бурбас.

По его данным, турецкие команды, которые претендовали на футболиста, готовы предложить Ярмоленко большую заработную плату, но не готовы заплатить «Молотобойцам» пять миллионов за трансфер игрока.

Есть вероятность того, что 31-летний полузащитник останется в Англии до конца своего контракта, который в 2022 году.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Фенербахче» готов платить Ярмоленко 4 миллиона евро в год.

от Сергей Сумской

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