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Футбол

Ребров высказался о возможной работе в сборной Украины

отСергей Сумской

Июл 17, 2021

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров отметил, что в будущем хотел бы поработать у руля сборной Украины.

По его словам, «каждый специалист мечтает работать в национальной команде своей страны. Однако он уверен, что нужно подходящее время для этого и никто никогда не знает, что случится в будущем.

«Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать в сборной Украины. Но сейчас я наслаждаюсь ежедневной работой. Это моя жизнь.

Для меня это разные вещи – работа в клубе и работа в сборной», – заявил Ребров в эфире подкаста Ukraine+Football.

от Сергей Сумской

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