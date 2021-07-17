Ребров высказался о возможной работе в сборной Украины

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров отметил, что в будущем хотел бы поработать у руля сборной Украины.

По его словам, «каждый специалист мечтает работать в национальной команде своей страны. Однако он уверен, что нужно подходящее время для этого и никто никогда не знает, что случится в будущем.

«Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать в сборной Украины. Но сейчас я наслаждаюсь ежедневной работой. Это моя жизнь.

Для меня это разные вещи – работа в клубе и работа в сборной», – заявил Ребров в эфире подкаста Ukraine+Football.