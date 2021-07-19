Шахтер узнал соперника по третьему раунду квалификации ЛЧ

Сегодня, 19 июля, прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2021/22.

Донецкому «Шахтеру» выпал в соперники бельгийский «Генк». Первая игра пройдет в Бельгии 3 или 4 августа, ответная – 10 августа в Украине.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Генк» стал вице-чемпионом Бельгии.

Путь представителей лиг

«Монако» Франция – «Рапид» Австрия / «Спарта» Чехия

«Спартак» Россия – «Бенфика» Португалия

«Селтик» Шотландия / «Мидтьюлланд» Дания – «ПСВ Нидерланды / «Галатасарай» Турция