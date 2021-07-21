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Футбол

Де Дзерби оценил соперника Шахтера по квалификации ЛЧ

отСергей Сумской

Июл 21, 2021

Наставник донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби после жеребьевки квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой команде выпал бельгийский «Генк», заявил, что если игроки хотят выступать в группе ЛЧ, должны быть готовы противостоять хорошим, сильным командам.

«Генк» – из таких, и нам будет крайне тяжело. Но «Шахтер» тоже силен, и, думаю, «Генку» будет еще сложнее, – приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Шахтера».

Напомним, первая игра «Генка» и «Шахтера» состоится 3 августа, ответная – 10-го.

от Сергей Сумской

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