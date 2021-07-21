Динамо проиграло Атлетику, видео

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Во вторник, 20 июля, «Динамо» сыграло заключительную товарищескую игру на втором сборе в Швейцарии.

Команда Луческу минимально уступила «Атлетику» из Бильбао. На 77-й минуте Иньяки Уильямс забил единственный гол во встрече.

«Динамо» – «Атлетик» – 0:1

Гол: 0:1 – 77 Иньяки Уильямс

«Динамо» (1-й тайм): Бойко – Тымчик, Сирота, Забарный, Дубинчак – Андриевский, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, де Пена – Вербич.

«Динамо» (2-й тайм): Бущан – Караваев, Кендзера, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Леднев, Антюх, Родригес – Шкурин (Кулач, 78).